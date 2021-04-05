Манчестер Юнайтед нацелился на юного защитника Спортинга

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в выкупе контракта 18-летнего левого защитника лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеша.
Главный тренер «красных дьяволов» Оле Гуннар Сульшер готов использовать в сделке 28-летнего бразильского левого защитника Алекса Теллеса.
Мендеш — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне футболист провел за лиссабонский клуб 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Контракт Нуну с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.
В активе Мендеша 3 матча за сборную Португалии.
Источник — record.pt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.