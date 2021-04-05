Манчестер Юнайтед нацелился на юного защитника Спортинга

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в выкупе контракта 18-летнего левого защитника лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеша.

Главный тренер «красных дьяволов» Оле Гуннар Сульшер готов использовать в сделке 28-летнего бразильского левого защитника Алекса Теллеса.

Мендеш — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне футболист провел за лиссабонский клуб 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Нуну с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.

В активе Мендеша 3 матча за сборную Португалии.