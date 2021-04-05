Ференцварош с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии

«Ференцварош», главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, одержал очередную победу в чемпионате Венгрии.
В 27-м туре действующий чемпион разгромил «Будафоки», являющимся претендентом на вылет, со счетом 4:0.
Чемпионат Венгрии. 27 тур
«Будафоки» – «Ференцварош» – 0:4
Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а еще один наш соотечественник Александр Зубков не попал в заявку на поединок.
Отметим, что «Ференцварош», набрав 64 очка, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.
Источник — Sport.ua
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