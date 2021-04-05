Ференцварош с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии

Команда Сергея Реброва отгрузила четыре мяча в ворота «Будафоки»

  • 05.04.2021 03:46
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Ференцварош с Харатиным одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ференцварош», главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, одержал очередную победу в чемпионате Венгрии.

В 27-м туре действующий чемпион разгромил «Будафоки», являющимся претендентом на вылет, со счетом 4:0.

Чемпионат Венгрии. 27 тур

«Будафоки» – «Ференцварош» – 0:4

Украинский полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а еще один наш соотечественник Александр Зубков не попал в заявку на поединок.

Отметим, что «Ференцварош», набрав 64 очка, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Гандикап над ближайшим преследователем составляет 13 баллов.

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Источник — Sport.ua

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