Пеп ГВАРДИОЛА: «Такой календарь убивает игроков»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выступил с очередной критикой в адрес УЕФА и ФИФА за перезагруженность календаря.

«Они убивают игроков, это слишком. У нас не было целой недели покоя с самого начала сезона. Игроки - люди, а не машины. Я хочу, чтобы все игроки оставались здоровыми. Некоторые из них даже хотят играть каждый день, но невозможно попытаться выиграть все соревнования, в которых вы участвуете», - сказал Гвардиола.