29-й тур
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Назвал черным дерьмом. Матч Валенсии ознаменовался расистским скандалом

Муктар Диакаби получил оскорбления от защитника «Кадиса» Хуана Калы

  • 05.04.2021 00:50
  • 212 просмотров
  • 2 комментария
Назвал черным дерьмом. Матч Валенсии ознаменовался расистским скандалом
© Twitter

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома переиграл «Валенсию» (2:1).

Матч ознаменовался расистским скандалом. Игра была прервана на 36-й минуте, когда игроки «Валенсии» покинули поле из-за расизма.

В испанской прессе сообщается, что французский защитник Муктар Диакаби получил расистские оскорбления от защитника «Кадиса» Хуана Калы, который назвал оппонента «черным дерьмом».

Игра возобновилась через некоторое время, а Диакаби был заменен.

Ла Лига. 29-й тур

«Кадис»  «Валенсия»  2:1 

Голы: Кала, 14, Мауро, 88 – Гамейро, 19.

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    elcomendante
    online
      elcomendante, 05.04.2021 01:24
    0
    Соррри.. Накиело. Сколько можно!
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 05.04.2021 01:23
    0
    Мне кажется нужно прекращать эти сказки, на счет ущемления черных. Это особая расса? Были в рабстве, ну это уже прошло. Кому-то очень нужны вот эти сопли. На колени ставать перед ними.. это же п...ц. А потом перед педиками будем вставать? Черножопых в америке стреляют, не за цвет кожи, а за их образ жизни! Работать не хотят а наркотой торговать - это за счастье. Но приплели к рассизму все. Что тогда должны делать с евреями?? Их наверное должны в задницу целовать, ведь эту нацию уничтожали и они не в рабстве были 200 лет назад.. Мне кажется что черножопые рассизм, это пиндосская проблема и только. Украина.. страны еропы и прочие ни в чем перед ними не виноваты и нехрен свою проблему на все страны распространять!
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 05.04.2021 01:24
    0
    Соррри.. Накиело. Сколько можно!
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 05.04.2021 01:23
    0
    Мне кажется нужно прекращать эти сказки, на счет ущемления черных. Это особая расса? Были в рабстве, ну это уже прошло. Кому-то очень нужны вот эти сопли. На колени ставать перед ними.. это же п...ц. А потом перед педиками будем вставать? Черножопых в америке стреляют, не за цвет кожи, а за их образ жизни! Работать не хотят а наркотой торговать - это за счастье. Но приплели к рассизму все. Что тогда должны делать с евреями?? Их наверное должны в задницу целовать, ведь эту нацию уничтожали и они не в рабстве были 200 лет назад.. Мне кажется что черножопые рассизм, это пиндосская проблема и только. Украина.. страны еропы и прочие ни в чем перед ними не виноваты и нехрен свою проблему на все страны распространять!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности