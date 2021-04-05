Назвал черным дерьмом. Матч Валенсии ознаменовался расистским скандалом

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома переиграл «Валенсию» (2:1).

Матч ознаменовался расистским скандалом. Игра была прервана на 36-й минуте, когда игроки «Валенсии» покинули поле из-за расизма.

В испанской прессе сообщается, что французский защитник Муктар Диакаби получил расистские оскорбления от защитника «Кадиса» Хуана Калы, который назвал оппонента «черным дерьмом».

Игра возобновилась через некоторое время, а Диакаби был заменен.

Ла Лига. 29-й тур

«Кадис» – «Валенсия» – 2:1

Голы: Кала, 14, Мауро, 88 – Гамейро, 19.

Турнирная таблица Ла Лиги