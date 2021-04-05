Назвал черным дерьмом. Матч Валенсии ознаменовался расистским скандалом

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» дома переиграл «Валенсию» (2:1).
Матч ознаменовался расистским скандалом. Игра была прервана на 36-й минуте, когда игроки «Валенсии» покинули поле из-за расизма.
В испанской прессе сообщается, что французский защитник Муктар Диакаби получил расистские оскорбления от защитника «Кадиса» Хуана Калы, который назвал оппонента «черным дерьмом».
Игра возобновилась через некоторое время, а Диакаби был заменен.
Ла Лига. 29-й тур
«Кадис» – «Валенсия» – 2:1
Голы: Кала, 14, Мауро, 88 – Гамейро, 19.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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