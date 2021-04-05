Франция. Марсель переиграл Дижон и вошел в топ-6 Лиги 1

4 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 31-го тура.
В вечернем поединке «Марсель» переиграл «Дижон» (2:0) и вошел в топ-6 Лиги 1.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (66), «ПСЖ» (63), «Монако» (62), «Лион» (61), «Ланс» (49), «Марсель» (48).
Лига 1. 31-й тур
- Анже – Монпелье – 1:1
- Бордо – Страсбург – 2:3
- Лорьян – Брест – 1:0
- Нант – Ницца – 1:2
- Реймс – Ренн – 2:2
- Ним – Сент-Этьен – 0:2
- Марсель – Дижон – 2:0
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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