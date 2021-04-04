ШАРАН: «Очень обидно. Пропустили на последних минутах этот нелепый гол»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал матч УПЛ против киевского «Динамо» (1:2) во время послематчевой пресс-конференции:
«Сегодня мы хотели отобрать очки у «Динамо», но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол. Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки.
Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх».
ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.
Источник — ФК Динамо Киев
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доволі красивий, у динаміці гол
Вчитайтесь в риторику, не заработать очки что бы закрепиться на 5м месте или даже выйти на 4е, обойдя Десну, а именно отобарать у Динамо, что бы рыжая сепарская мразь кинула колхозникам копейку, а лично шарану бутылку помойного 3-х звездочного пойла. ----------------------------------
совершенно верно! Теперь в следующих матчах с одноклассниками кротов мало будет забивать 4 мяча, необходимо забить как минимум 7-8 , ато кротовское ФФУ будет уже по 3 гола отменять .
Нормальный гол, вам еще повезло что после первого тайма 0:3 не летели.
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Чим кращий / важчий буде чемпіонат України, тим краще для усіх. А це перш за все рівень середняків ліги: Олександрія-Ворскла-Колос-Дніпро-Десна-В
Это ощущалось в игре, да и эмоции через край
Нормальный гол, вам еще повезло что после первого тайма 0:3 не летели.
доволі красивий, у динаміці гол
Вчитайтесь в риторику, не заработать очки что бы закрепиться на 5м месте или даже выйти на 4е, обойдя Десну, а именно отобарать у Динамо, что бы рыжая сепарская мразь кинула колхозникам копейку, а лично шарану бутылку помойного 3-х звездочного пойла. ----------------------------------
совершенно верно! Теперь в следующих матчах с одноклассниками кротов мало будет забивать 4 мяча, необходимо забить как минимум 7-8 , ато кротовское ФФУ будет уже по 3 гола отменять .
Это ощущалось в игре, да и эмоции через край
-
Чим кращий / важчий буде чемпіонат України, тим краще для усіх. А це перш за все рівень середняків ліги: Олександрія-Ворскла-Колос-Дніпро-Десна-В
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