ШАРАН: «Очень обидно. Пропустили на последних минутах этот нелепый гол»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал матч против «Динамо»

  • 04.04.2021 22:54
  • 2086 просмотров
  • 15 комментариев
ШАРАН: «Очень обидно. Пропустили на последних минутах этот нелепый гол»
© fcdynamo.kiev.ua. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал матч УПЛ против киевского «Динамо» (1:2) во время послематчевой пресс-конференции:

«Сегодня мы хотели отобрать очки у «Динамо», но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол. Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки.

Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх».

ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    romario1501
    online
      romario1501, 04.04.2021 23:44
    +4
    Ну що Володя , бабосіки тю тю )))
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    ZaE
    online
      ZaE, 04.04.2021 23:38
    +7
    Нелепый, это ты в роли тренера, клоун.
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    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 04.04.2021 23:35
    +8
    у сенсі "безглуздий"?
    доволі красивий, у динаміці гол
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    polesse2000
      polesse2000, 04.04.2021 23:30
    +5
    Skillz, 04.04.2021 23:07+8
    Вчитайтесь в риторику, не заработать очки что бы закрепиться на 5м месте или даже выйти на 4е, обойдя Десну, а именно отобарать у Динамо, что бы рыжая сепарская мразь кинула колхозникам копейку, а лично шарану бутылку помойного 3-х звездочного пойла. ----------------------------------
    совершенно верно! Теперь в следующих матчах с одноклассниками кротов мало будет забивать 4 мяча, необходимо забить как минимум 7-8 , ато кротовское ФФУ будет уже по 3 гола отменять .
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    VAD
      VAD, 04.04.2021 23:27
    +11
    Чемоданы кротовьих денег делают из людей неадекватов )
    Нормальный гол, вам еще повезло что после первого тайма 0:3 не летели.
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    lenares85
    online
      lenares85, 04.04.2021 23:19
    +16
    Шахтеру лучше деньги тратить на легионеров толковых а не на мотивацию соперников и судьям , толку больше будет. Ну не может судья по 2 гола отменять очевидно ж будет сильно ахаххахахахах
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.04.2021 23:15
    0
    Шаран та Олександрії треба сказати "дякую", бо ця провінційна команда створює конкуренцію в чемпіонаті. Саме важкі матчі з середняками дають можливість ДК та ШД зростати на внутрішній арені.
    -
    Чим кращий / важчий буде чемпіонат України, тим краще для усіх. А це перш за все рівень середняків ліги: Олександрія-Ворскла-Колос-Дніпро-Десна-В
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 04.04.2021 23:12
    +11
    ШАРАН: «Дуже прикро. Шо я такий безглуздий»
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 23:08
    -25
    Шаран, пидеру чемпионата пока несказанно фартит. Но фарт имеет свойство неожиданно заканчиваться и так будет не всегда
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    Skillz
    online
      Skillz, 04.04.2021 23:07
    +20
    Вчитайтесь в риторику, не заработать очки что бы закрепиться на 5м месте или даже выйти на 4е, обойдя Десну, а именно отобарать у Динамо, что бы рыжая сепарская мразь кинула колхозникам копейку, а лично шарану бутылку помойного 3-х звездочного пойла.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 23:04
    +14
    Ничего себе "нелепый", но это же Шаран, это он еще очень лояльно высказался, уверен что он еще что-то ехидное скажет обязательно...
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 04.04.2021 23:04
    -6
    Плохо, александрия которая еще недавно достойно играла в ле, никакая сейчас
    Ссылка
    didin87
      didin87, 04.04.2021 23:02
    +5
    "Ми дуже вдячні хлопцям за те, що вони вийшли сьогодні дуже зарядженими"
    Это ощущалось в игре, да и эмоции через край
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 04.04.2021 23:01
    +24
    А чому безглуздий гол? Переможний.
    Ссылка
    msv
      msv, 04.04.2021 22:59
    +11
    Безглуздий п-ц
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 04.04.2021 23:01
    +24
    А чому безглуздий гол? Переможний.
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 04.04.2021 23:07
    +20
    Вчитайтесь в риторику, не заработать очки что бы закрепиться на 5м месте или даже выйти на 4е, обойдя Десну, а именно отобарать у Динамо, что бы рыжая сепарская мразь кинула колхозникам копейку, а лично шарану бутылку помойного 3-х звездочного пойла.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 04.04.2021 23:19
    +16
    Шахтеру лучше деньги тратить на легионеров толковых а не на мотивацию соперников и судьям , толку больше будет. Ну не может судья по 2 гола отменять очевидно ж будет сильно ахаххахахахах
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 23:04
    +14
    Ничего себе "нелепый", но это же Шаран, это он еще очень лояльно высказался, уверен что он еще что-то ехидное скажет обязательно...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 23:27
    +11
    Чемоданы кротовьих денег делают из людей неадекватов )
    Нормальный гол, вам еще повезло что после первого тайма 0:3 не летели.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 04.04.2021 23:12
    +11
    ШАРАН: «Дуже прикро. Шо я такий безглуздий»
    Ссылка
    msv
      msv, 04.04.2021 22:59
    +11
    Безглуздий п-ц
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 04.04.2021 23:35
    +8
    у сенсі "безглуздий"?
    доволі красивий, у динаміці гол
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 04.04.2021 23:38
    +7
    Нелепый, это ты в роли тренера, клоун.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 04.04.2021 23:30
    +5
    Skillz, 04.04.2021 23:07+8
    Вчитайтесь в риторику, не заработать очки что бы закрепиться на 5м месте или даже выйти на 4е, обойдя Десну, а именно отобарать у Динамо, что бы рыжая сепарская мразь кинула колхозникам копейку, а лично шарану бутылку помойного 3-х звездочного пойла. ----------------------------------
    совершенно верно! Теперь в следующих матчах с одноклассниками кротов мало будет забивать 4 мяча, необходимо забить как минимум 7-8 , ато кротовское ФФУ будет уже по 3 гола отменять .
    Ссылка
    didin87
      didin87, 04.04.2021 23:02
    +5
    "Ми дуже вдячні хлопцям за те, що вони вийшли сьогодні дуже зарядженими"
    Это ощущалось в игре, да и эмоции через край
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 04.04.2021 23:44
    +4
    Ну що Володя , бабосіки тю тю )))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.04.2021 23:15
    0
    Шаран та Олександрії треба сказати "дякую", бо ця провінційна команда створює конкуренцію в чемпіонаті. Саме важкі матчі з середняками дають можливість ДК та ШД зростати на внутрішній арені.
    -
    Чим кращий / важчий буде чемпіонат України, тим краще для усіх. А це перш за все рівень середняків ліги: Олександрія-Ворскла-Колос-Дніпро-Десна-В
    Ссылка
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