ШАРАН: «Очень обидно. Пропустили на последних минутах этот нелепый гол»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал матч УПЛ против киевского «Динамо» (1:2) во время послематчевой пресс-конференции:

«Сегодня мы хотели отобрать очки у «Динамо», но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол. Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки.

Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх».

ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.