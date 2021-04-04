27-й тур
Унион Берлин
1 : 1
Герта
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Штутгарт одолел Вердер, Унион и Герта разошлись миром в берлинском дерби

Состоялись воскресные поединки 27-го тура Бундеслиги

  • 04.04.2021 21:18
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Штутгарт одолел Вердер, Унион и Герта разошлись миром в берлинском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 апреля, состоялись очередные поединки 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Штутгарт» обыграл «Вердер» со счетом 1:0. Единственный гол в матче игрок гостей Аугустинссон забил в свои ворота.

В берлинском дерби «Унион» и «Герта» разошлись миром — 1:1.

«Штутгарт» — «Вердер» — 1:0
Гол: Аугустинссон, 81

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кулибали (Штенцель, 89), Кастро (Каразор, 86), Эндо, Ферстер (Дидави, 78), Климович (Чурлинов, 78), Калайджич.
«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Гросс (Динкчи, 84), Мевальд (Эррас, 88), Рашица, Эггештайн, Шмид (Осако, 73), Фюллькруг (Зельке, 73).
Предупреждения: Мевальд (12), Ферстер (16), Эггештайн (51).

«Унион» — «Герта» — 1:1
Голы: Андрих, 9 — Лукебакио, 35, с пенальти

«Унион»: Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюэрсон, Гентнер, Андрих, Премель (Ингвартсен, 73), Крузе, Муса (Похьянпало, 83).
«Герта»: Шволов, Зефейк, Клюнтер, Торунарига, Миттельштедт, Штарк, Тузар, Гендузи (Хедира, 79), Кордоба (Пионтек, 90), Лукебакио (Аскасибар, 62), Матеус Кунья.
Предупреждения: Рюэрсон (17), Премель (28), Гендузи (28), Тузар (45), Торунарига (53), Аскасибар (78).

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Источник — Sport.ua

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