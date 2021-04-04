Роман ЯРЕМЧУК: «На Милевского молились все тренеры академии Динамо»

Украинский форвард рассказал о своих кумирах в детстве

  • 04.04.2021 20:06
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Роман ЯРЕМЧУК: «На Милевского молились все тренеры академии Динамо»
© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

25-летний нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что в детстве равнялся на Артема Милевского и Дидье Дрогба.

- По имиджу ты был похож на Артема Милевского. Носил даже 25-й номер.
- Да, в голове был детский период. Мне нравился Милевский, его стиль игры. На него все тренеры в академии молились. Говорили, что такие нападающие в Украине нужны. Все нападающие в академии хотели походить на него по стилю игры.

- В одном интервью ты признавался, что в детстве твоим кумиром был Дрогба. Чем импонировала его игра?
- В академии смотрели матчи Лиги чемпионов. Тогда «Челси» был топ. Мне Дрогба нравился, я брал 11-й номер в академии, потому что Дрогба.

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Источник — Футбол 1/2/3

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