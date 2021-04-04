Оценки матча Ворскла – Шахтер. Лучшим игроком назван Жуниор Мораес

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 20-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» (0:2).

Наиболее высокую оценку (8.0) получил Жуниор Мораес, который забил оба гола «горняков».

Оценки Sport.ua за матч «Ворскла» – «Шахтер» – 0:2:

«Ворскла» (замены): Скляр – 6,5, Альюн – 6,0, Челядин – 6,5, Ребенок – б/о.

«Шахтер» (замены): Фернандо – 5,5, Дентиньо – б/о, Мудрик – б/о, Маркос Антонио – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.