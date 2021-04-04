Роман ЯРЕМЧУК: «После таких матчей не ощущаешь себя футболистом»

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук вспомнил о поражении от Франции в товарищеском матче со счетом 1:7.

«После таких матчей, как с Францией осенью (1:7), приходишь в номер и не ощущаешь себя футболистом. Стыдно. Приходишь и 10 минут просто думаешь. Тебя обыгрывают 7:1, а ты о себе думаешь, что хороший футболист.

Был бы я тренером — тоже прошелся бы по футболистам, как это сделал Андрей Шевченко. Мы должны нести ответственность за результат, за себя, за авторитет, потому что у каждого футболиста есть свое имя. Нельзя проигрывать с таким счетом. Можно проигрывать по-разному, но не так.

Шевченко не обвинял никого конкретно. Все мы понимали причину — ковид, футболистов не было... Шевченко нормально встряхнул команду», — отметил Яремчук.

В активе Яремчука 22 матча за сборную Украины, где он забил 7 мячей.