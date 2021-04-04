Роман ЯРЕМЧУК: «После таких матчей не ощущаешь себя футболистом»

Украинский нападающий вспомнил о разгроме от сборной Франции (1:7)

  • 04.04.2021 19:23
  • 1668 просмотров
  • 3 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «После таких матчей не ощущаешь себя футболистом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук вспомнил о поражении от Франции в товарищеском матче со счетом 1:7.

«После таких матчей, как с Францией осенью (1:7), приходишь в номер и не ощущаешь себя футболистом. Стыдно. Приходишь и 10 минут просто думаешь. Тебя обыгрывают 7:1, а ты о себе думаешь, что хороший футболист.

Был бы я тренером — тоже прошелся бы по футболистам, как это сделал Андрей Шевченко. Мы должны нести ответственность за результат, за себя, за авторитет, потому что у каждого футболиста есть свое имя. Нельзя проигрывать с таким счетом. Можно проигрывать по-разному, но не так.

Шевченко не обвинял никого конкретно. Все мы понимали причину — ковид, футболистов не было... Шевченко нормально встряхнул команду», — отметил Яремчук.

В активе Яремчука 22 матча за сборную Украины, где он забил 7 мячей.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.04.2021 20:53
    0
    turist86, 04.04.2021 19:40
    sport.ua, це бородата новина
    24.03.2021
    Роман ЯРЕМЧУК: «Після 1:7 від Франції ти за футболіста себе не вважаєш»
    криза жанру
    Ссылка
    pike1
      pike1, 04.04.2021 20:50
    0
    Після нічієї з Казахстаном на відчуваю себе уболівальником збірної)
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 04.04.2021 19:40
    +1
    sport.ua, це бородата новина
    24.03.2021
    Роман ЯРЕМЧУК: «Після 1:7 від Франції ти за футболіста себе не вважаєш»
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 04.04.2021 19:40
    +1
    sport.ua, це бородата новина
    24.03.2021
    Роман ЯРЕМЧУК: «Після 1:7 від Франції ти за футболіста себе не вважаєш»
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.04.2021 20:53
    0
    turist86, 04.04.2021 19:40
    sport.ua, це бородата новина
    24.03.2021
    Роман ЯРЕМЧУК: «Після 1:7 від Франції ти за футболіста себе не вважаєш»
    криза жанру
    Ссылка
    pike1
      pike1, 04.04.2021 20:50
    0
    Після нічієї з Казахстаном на відчуваю себе уболівальником збірної)
    Ссылка
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