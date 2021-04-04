ВИДЕО ДНЯ. Вратарь Алании пропустил с чужой половины поля

В поединке 34-го тура ФНЛ «Волгарь» дома обыграл «Аланию» со счетом 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте матча забил 30-летний полузащитник хозяев Александр Болонин, который ударом со своей половины поля поразил ворота далеко вышедшего голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.
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Источник — YouTube
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