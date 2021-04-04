Ворскла — Шахтер. Видео гола Мораеса

33-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес отметился забитым голом в выездном поединке 20-го тура УПЛ против «Ворсклы».
Мораес открыл счет на 42-й минуте встречи.
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Источник — Футбол 1/2/3
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