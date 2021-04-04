Ворскла — Шахтер. Видео гола Мораеса

Футболист «горняков» забил на 42-й минуте встречи

  • 04.04.2021 17:57
  • 2507 просмотров
  • 3 комментария
Ворскла — Шахтер. Видео гола Мораеса
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес отметился забитым голом в выездном поединке 20-го тура УПЛ против «Ворсклы».

Мораес открыл счет на 42-й минуте встречи.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.04.2021 19:12
    0
    mayjumanji, 04.04.2021 19:03
    а где же борьба, игроки ворсклы все стоят с раздвинутыми булками и ждут, тут любой импотент забьет и даже шлюха ))))
    А у Ворсклы постоянно мало борьбы и мало фолов. В этом было 8 фолов (у Шахтера 20), в двух предыдущих 7 и 3 фолов, меньше соперника. Вот допустим техничный и тактический Ман Сити с легкостью обыгравший Лестер вчера сделал с ним равенство по фолам по 13. Я вообще не знаю как с таким навязыванием борьбы Ворскла берет какие-то очки.
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    mayjumanji
      mayjumanji, 04.04.2021 19:03
    +1
    а где же борьба, игроки ворсклы все стоят с раздвинутыми булками и ждут, тут любой импотент забьет и даже шлюха ))))
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.04.2021 18:24
    0
    Прекрасная погода в Полтаве.
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    mayjumanji
      mayjumanji, 04.04.2021 19:03
    +1
    а где же борьба, игроки ворсклы все стоят с раздвинутыми булками и ждут, тут любой импотент забьет и даже шлюха ))))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.04.2021 19:12
    0
    mayjumanji, 04.04.2021 19:03
    а где же борьба, игроки ворсклы все стоят с раздвинутыми булками и ждут, тут любой импотент забьет и даже шлюха ))))
    А у Ворсклы постоянно мало борьбы и мало фолов. В этом было 8 фолов (у Шахтера 20), в двух предыдущих 7 и 3 фолов, меньше соперника. Вот допустим техничный и тактический Ман Сити с легкостью обыгравший Лестер вчера сделал с ним равенство по фолам по 13. Я вообще не знаю как с таким навязыванием борьбы Ворскла берет какие-то очки.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.04.2021 18:24
    0
    Прекрасная погода в Полтаве.
    Ссылка
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