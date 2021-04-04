ВИДЕО. Заработал карточку и привез пенальти. Шабанов провел неудачный матч

Украинский защитник «Легии» принял участие в поединке против «Погони»

  • 04.04.2021 17:42
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ВИДЕО. Заработал карточку и привез пенальти. Шабанов провел неудачный матч
© Instagram. Артем Шабанов

29-летний украинский центральный защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов, выступающий за варшавскую «Легию» на правах аренды, провел очередной поединок за польский клуб.

В поединке 23-го тура чемпионата Польши «Легия» дома обыграла «Погонь» со счетом 4:2. Поединок получился неудачным для Шабанова, который вышел в стартовом составе «Легии» и провел полный матч. На 59-й минуте встречи Артем получил желтую карточку, а на 82-й минуте заработал пенальти, сфолив на игроке гостей.

Шабанов провел за «Легию» 7 матчей во всех турнирах.

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Источник — Sport.ua

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