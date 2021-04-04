ВИДЕО. Андрей ЛУНИН: «Продолжаем совершенствоваться»

22-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин активно готовится к будущим матчам «сливочных».
«Мы продолжаем совершенствоваться», — прокомментировал Андрей свежее видео своей тренировки.
В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
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