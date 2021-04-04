Мандзюк не возобновит карьеру футболиста

В календарных матчах, сыгранных «Подольем» в весенней части сезона, среди запасных был 38-летний нападающий Александр Mандзюк, известный также по выступлениям за «Оболонь», «Львов» и «Ильичевец».

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин рассказал, можно ли ожидать появления опытного бомбардира в стартовом составе.

«Сразу внесу ясность. Александр Mандзюк — мой помощник и не собирается возобновлять карьеру футболиста. В прошлом году мы специально вносили его фамилию в протокол в качестве игрока, чтобы он имел возможность находиться на скамейке запасных, потому что еще не имел тренерской лицензии. Однако недавно Mандзюк получил В-диплом УЕФА и теперь имеет полное право находиться рядом со мной во время поединков. Перед следующим матчем нужно будет предупредить нашего сотрудника, ответственного за заполнение протокола, чтобы уже не вносил фамилию Mандзюка в качестве игрока», — сказал Костышин.

После 15-ти сыгранных туров «Подолье» занимает третье место в группе «А» Второй лиги, набрав 31 очко и имея одну игру в запасе.