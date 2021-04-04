29-й тур
Алавес
1 : 3
Сельта
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта в меньшинстве обыграла Алавес

На 54-й минуте встречи красную карточку получил Мурильо

  • 04.04.2021 16:56
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Сельта в меньшинстве обыграла Алавес
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 3:1. При этом гости с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мурильо.

«Алавес» — «Сельта» — 1:3
Голы: Лежен, 86 — Нолито, Аспас, 14, Санти Мина, 20

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Хави Лопес, 35), Химо Наварро, Лежен, Пина (Сайнс, 56), Хота, Риоха (Мендес, 35), Батталья, Пельистри (Кордоба, 69), Хоселу.
«Сельта»: Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Айду, Мурильо, Тапия, Мендес, Денис Суарес (Васкес, 81), Нолито (Бельтран, 56), Аспас (Феррейра, 87), Санти Мина (Фонтан, 57).
Предупреждения: Мурильо (2), Лагуардиа (20), Айду (24), Лежен (52), Химо Наварро (65), Мендес (85), Васкес (86), Тапия (89), Мальо (90).
Удаление: Мурильо (54).

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Источник — Sport.ua

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