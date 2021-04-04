Со Степаненко и Марлосом. Известен состав Шахтера на матч с Ворсклой

Поединок 20-го тура УПЛ начнется в 17:00

  • 04.04.2021 16:12
  • 1497 просмотров
  • 1 комментарий
Со Степаненко и Марлосом. Известен состав Шахтера на матч с Ворсклой
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

В воскресенье, 4 апреля, состоится поединок 20-го тура УПЛ, в котором донецкий «Шахтер» на выезде сыграет с полтавской «Ворсклой».

Стартовый состав:

«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Майкон, Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Пятов, Витао, Маркос, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.

Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.04.2021 16:32
    0
    Не ужели, до Каштру дошло что Витао это пока не центр.заш. уровня УПЛ.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.04.2021 16:32
    0
    Не ужели, до Каштру дошло что Витао это пока не центр.заш. уровня УПЛ.
    Ссылка
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