Со Степаненко и Марлосом. Известен состав Шахтера на матч с Ворсклой

В воскресенье, 4 апреля, состоится поединок 20-го тура УПЛ, в котором донецкий «Шахтер» на выезде сыграет с полтавской «Ворсклой».
Стартовый состав:
«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Майкон, Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Пятов, Витао, Маркос, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.
Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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