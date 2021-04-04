ФОТО. Юбилейный матч. 1000-Переса, 250- Зидана и только Лунин опять ничего

«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Эйбар» со счетом 2:0 и продлил серию без поражений во всех турнирах до 11-ти встреч.

Эта игра стала тысячной для президента Реала Флорентина Переса во главе клуба. Первый матч под его руководством состоялся 25 августа 2000 года. При нем «Реал» одержал 658 побед, 170 проиграл и еще 172 раза сыграл вничью. У клуба за этот период 26 трофеев.

Рекорд у руля Реала у Сантьяго Бернабеу — 1407 игр.

Для Зинедина Зидана этот матч был 250-й на посту главного тренера «Реала». При французе 165 побед, 35 проиграли и еще 50 раз сыграли вничью. Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу — 605 игр на посту главного тренера.

Эта игра стала 150-й в футболке Реала у Начо.

Карим Бензема забил свой 188 гол за команду и поднялся на 4-е место в списке лучших бомбардиров клуба.

А вот украинский Андрей Лунин снова провел весь матч на скамейке запасных и ему до рекордов Реала пока очень далеко.

Чемпионат Испании. 29-й тур

Реал - Эйбар 2:0

Голы: Асенсио, 41, Бензема, 73