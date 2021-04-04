Янник Синнер – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 апреля, состоится финал на Мастерсе в Майами.
В матче за титул сразятся 19-летний итальянец Янник Синнер (№31 ATP) и 24-летний поляк Хуберт Хуркач (№37 ATP).
Встреча начнется в 20:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
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Источник — Sport.ua
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