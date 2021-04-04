На финал Кубка Англии допустят 21 тысячу болельщиков

В Великобритании немного смягчили ограничения по коронавирусу

  • 04.04.2021 14:08
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На финал Кубка Англии допустят 21 тысячу болельщиков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Кубка Англии по футболу пройдет со зрителями на трибунах. Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует допустить 21 тысячу болельщиков.

Игра состоится 15 мая на «Уэмбли» в Лондоне.

Как сообщает The Athletic, это будет сделано в рамках запланированных правительством тестовых мероприятий по возвращению болельщиков на трибуны.

18 апреля на полуфинальную игру Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» будет допущено 4 тысяч человек.

25 апреля на финальном матче Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» смогут присутствовать 8 тысяч болельщиков.

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Источник — The Athletic

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