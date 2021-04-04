На финал Кубка Англии допустят 21 тысячу болельщиков

Финал Кубка Англии по футболу пройдет со зрителями на трибунах. Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует допустить 21 тысячу болельщиков.

Игра состоится 15 мая на «Уэмбли» в Лондоне.

Как сообщает The Athletic, это будет сделано в рамках запланированных правительством тестовых мероприятий по возвращению болельщиков на трибуны.

18 апреля на полуфинальную игру Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» будет допущено 4 тысяч человек.

25 апреля на финальном матче Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» смогут присутствовать 8 тысяч болельщиков.