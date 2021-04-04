Экс-президент Марселя был избит и ограблен у себя дома

В дом Бернара Тапи ворвались грабители

  • 04.04.2021 13:03
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Экс-президент Марселя был избит и ограблен у себя дома
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бернар Тапи

Скандальный французский бизнесмен и экс-президент «Марселя» Бернар Тапи сегодня ночью стал жертвой преступников. Они ворвались в его дом, связали и избили его вместе с женой, ограбили дом, после чего скрылись.

Преступников было четверо. Найти их пока что не удалось.

Напомним, с 1986 по 1994 годы Бернар Тапи был президентом и владельцем «Марселя». При нем команда пережила лучшие и худшие моменты в своей истории.

В 1993 году «Марсель» выиграл Лигу чемпионов, а также 5 раз подряд становился чемпионом Франции. В 1994 году команда была понижена в классе из-за организации договорного матча.

Сейчас 78-летний Бернар Тапи борется с раком желудка.

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