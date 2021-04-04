Экс-президент Марселя был избит и ограблен у себя дома

Скандальный французский бизнесмен и экс-президент «Марселя» Бернар Тапи сегодня ночью стал жертвой преступников. Они ворвались в его дом, связали и избили его вместе с женой, ограбили дом, после чего скрылись.
Преступников было четверо. Найти их пока что не удалось.
Напомним, с 1986 по 1994 годы Бернар Тапи был президентом и владельцем «Марселя». При нем команда пережила лучшие и худшие моменты в своей истории.
В 1993 году «Марсель» выиграл Лигу чемпионов, а также 5 раз подряд становился чемпионом Франции. В 1994 году команда была понижена в классе из-за организации договорного матча.
Сейчас 78-летний Бернар Тапи борется с раком желудка.
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