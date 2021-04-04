ФОТО. Жена Малиновского порадовала горячим снимком в купальнике

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, отдыхает на Мальдивах.

«Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность.



А еще готовлю один интересный сюрприз, о котором немного попозже вам расскажу», - написала Роксана.