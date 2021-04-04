ФОТО. Жена Малиновского порадовала горячим снимком в купальнике

Роксана Малиновского отдыхает на Мальдивах

  • 04.04.2021 10:34
  • 5156 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Жена Малиновского порадовала горячим снимком в купальнике

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, отдыхает на Мальдивах.

«Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность.

А еще готовлю один интересный сюрприз, о котором немного попозже вам расскажу», - написала Роксана.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.04.2021 11:44
    +1
    Судя по всему, порадовала она только админа)
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 04.04.2021 11:39
    0
    Ви якісь дивні на тому сайті.Сайт напевно спортивний а ви викладаете хто в яких трусах чи без сфоткався.Я вам себе вишлю теж виставте.Якщо занятись більше нема чим.
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 04.04.2021 11:38
    +1
    ".. пока есть такая возможность" можно подумать, через месяц ей на работу, на фабрику )) И на пляж идти накрашенной...явно не загорать/купаться ))
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 04.04.2021 11:09
    -5
    Обличчя страшнувате у цієї звойди.
    Ссылка
    Сергей Рыкун
      Сергей Рыкун, 04.04.2021 11:05
    +3
    Зачем ей отдыхать она что работает
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 04.04.2021 11:05
    +1
    Гарячим не то слово, будто лет 14-17 дев
    Ссылка
    Argon
    online
      Argon, 04.04.2021 11:00
    -3
    Гарна дівчина
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 04.04.2021 10:54
    +2
    Попка супер!
    Ссылка
    Сергей Рыкун
      Сергей Рыкун, 04.04.2021 11:05
    +3
    Зачем ей отдыхать она что работает
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 04.04.2021 10:54
    +2
    Попка супер!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.04.2021 11:44
    +1
    Судя по всему, порадовала она только админа)
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 04.04.2021 11:38
    +1
    ".. пока есть такая возможность" можно подумать, через месяц ей на работу, на фабрику )) И на пляж идти накрашенной...явно не загорать/купаться ))
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 04.04.2021 11:05
    +1
    Гарячим не то слово, будто лет 14-17 дев
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 04.04.2021 11:39
    0
    Ви якісь дивні на тому сайті.Сайт напевно спортивний а ви викладаете хто в яких трусах чи без сфоткався.Я вам себе вишлю теж виставте.Якщо занятись більше нема чим.
    Ссылка
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