ФОТО. Жена Малиновского порадовала горячим снимком в купальнике

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, отдыхает на Мальдивах.
«Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность.
А еще готовлю один интересный сюрприз, о котором немного попозже вам расскажу», - написала Роксана.
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Источник — Sport.ua
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