ФОТО. Как Ливерпуль уничтожил Арсенал в Лондоне

«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Арсенал» – «Ливерпуль» – 0:3
Голы: 0:1 – 64 Диогу Жота, 0:2 – 68 Салах, 0:3 – 82 Диогу Жота.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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