Александрия – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок 20-го тура чемпионата Украины

  • 04.04.2021 05:15
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Александрия – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Александрия. Мирча Луческу

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура Премьер-лиги Украины «Александрия» – «Динамо» Киев.

«Александрия» играет дома. Команда Владимира Шарана с 26 очками находится на 7-й позиции в УПЛ. «Динамовцам» предстоит сыграть на выезде. Вроде бы, и болельщики будут допущены на этот поединок. Но я все равно поставлю на победу киевлян, потому что «Динамо» сейчас вообще нельзя очки терять, так как команда борется за чемпионство и с 46 баллами идет первой в Премьер-лиге Украины. Хоть матч будет тяжелый для «динамовцев», повторюсь, что команда Мирчи Луческу должна побеждать в этом поединке. Думаю, киевляне выиграют. Им очень нужны три очка для того, чтобы сохранить лидерство, и чтобы остался отрыв от второго «Шахтера» в семь баллов», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Динамо» Киев состоится 4-го апреля. Начало встречи в 19:30.
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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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