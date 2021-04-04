Ворскла – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» – «Шахтер».

«Шахтер» с 39 очками идет вторым в УПЛ и отстает от первого «Динамо» на 7 очков. «Ворскла» также находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины. Команда Юрия Максимова с 31 очком в активе расположилась на 4-й позиции. В первом круге в Полтаве была зафиксирована ничья 1:1. Думаю, и в этом поединке голы будут. Будет интересный матч. Я поставлю на то, что в этом поединке будет тотал голов больше 1,5. Считаю, что в этом матче будет забито как минимум два мяча», - сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 4-го апреля. Начало встречи в 17:00.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.