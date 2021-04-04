Чемпионат Испании. Мировая соседей. Осасуна и Хетафе сыграли вничью

Закрывал субботнюю программу 29-го тура чемпионата Испании поединок между «Осасуной» и «Хетафе», который завершился нулевой ничьей.

Команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Интересно, что и для «Осасуны», и для «Хетафе» эта ничья стала третьей подряд в Примере.

Чемпионат Испании. 29 тур.

«Осасуна» – «Хетафе» – 0:0

Турнирная таблица чемпионата Испании.