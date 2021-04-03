ФОТО. Он уже играл в Украине. Металл подписал воспитанника Интернасьонала

Харьковский «Металл» усилился 27-летним защитником из Бразилии Эбертом.
Эберт – воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри. С 2018 года играл в Европе: за украинскую «Сталь» из Каменского, болгарский «Ботев», армянские «Урарту» и «Ван».
В новом клубе игрок получил игровой номер – 25.
Отметим, что «Металл» уверенно лидирует во Второй лиге (группа Б).
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Источник — ФК Металл
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