ФОТО. Он уже играл в Украине. Металл подписал воспитанника Интернасьонала

Харьковский «Металл» усилился 27-летним защитником из Бразилии Эбертом.

Эберт – воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри. С 2018 года играл в Европе: за украинскую «Сталь» из Каменского, болгарский «Ботев», армянские «Урарту» и «Ван».

В новом клубе игрок получил игровой номер – 25.

Отметим, что «Металл» уверенно лидирует во Второй лиге (группа Б).