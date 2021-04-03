ФОТО. Он уже играл в Украине. Металл подписал воспитанника Интернасьонала

Лидер второй лиги усилился

  • 03.04.2021 22:36
  • 2675 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Он уже играл в Украине. Металл подписал воспитанника Интернасьонала
© ФК Металл. Эберт

Харьковский «Металл» усилился 27-летним защитником из Бразилии Эбертом.

Эберт – воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри. С 2018 года играл в Европе: за украинскую «Сталь» из Каменского, болгарский «Ботев», армянские «Урарту» и «Ван».

В новом клубе игрок получил игровой номер – 25.

Отметим, что «Металл» уверенно лидирует во Второй лиге (группа Б).

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Источник — ФК Металл

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 03.04.2021 23:35
    0
    Ну вот уже состав набирают, через полтора года уже в вышке будут шорох наводить
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.04.2021 23:16
    0
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 03.04.2021 23:35
    0
    Ну вот уже состав набирают, через полтора года уже в вышке будут шорох наводить
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.04.2021 23:16
    0
    Ссылка
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