Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую»

Хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня недоволен арбитром, который в матче против «Руха» дал игроку вторую желтую карточку за разговоры.

«Игрок «Руха» упал в штрафной, без касания. Чистая желтая за симуляцию. Я говорю судье - дай желтую ему. Если камера снимала, то видно, что я не сказал ни одного мата. Не за что мне давать желтую».

«Ни одного мата с моей стороны. Это абсурд давать такие желтые, которая вторая и превратилась в красную», - сказал Иванисеня.