Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую»

Хавбек недоволен решением судьи

  • 03.04.2021 20:11
  • 829 просмотров
  • 2 комментария
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую»
© zarya-lugansk.com

Хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня недоволен арбитром, который в матче против «Руха» дал игроку вторую желтую карточку за разговоры.

«Игрок «Руха» упал в штрафной, без касания. Чистая желтая за симуляцию. Я говорю судье - дай желтую ему. Если камера снимала, то видно, что я не сказал ни одного мата. Не за что мне давать желтую».

«Ни одного мата с моей стороны. Это абсурд давать такие желтые, которая вторая и превратилась в красную», - сказал Иванисеня.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Смог
      Смог, 03.04.2021 20:16
    0
    На каком языке говорил с Ивановым? Ааааа. Вот то то.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 03.04.2021 20:16
    +1
    Судья мудак
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 03.04.2021 20:16
    +1
    Судья мудак
    Ссылка
    Смог
      Смог, 03.04.2021 20:16
    0
    На каком языке говорил с Ивановым? Ааааа. Вот то то.
    Ссылка
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