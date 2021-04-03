Тарас МИХАЛИК: «В Локомотиве все спрашивали о событиях в Украине»

Бывший игрок «Динамо» – о российском этапе карьеры

  • 03.04.2021 18:52
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Тарас МИХАЛИК: «В Локомотиве все спрашивали о событиях в Украине»
© ФК Локомотив. Тарас Михалик

Экс-игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик рассказал, как следил за событиями в Украине, когда играл в московском «Локомотиве».

«Когда еще был Майдан, я часто мог включить об этом у себя на планшете прямой эфир. Постоянно спрашивали: «Что ты там у себя включаешь?». А я говорил, что интересно, что происходит в моей стране. 

Когда уже война началась – были моменты, интересовались что и как. Потому что российское телевидение говорило одно, а спрашивали, как все происходит на самом деле. Были моменты, когда уже накипело и хотел разрывать контракт, неустойки были, но говорили: «Что ты можешь изменить? Успокойся и доиграй контракт», – сказал Михалик.

Отметим, что Михалик играл в «Локомотиве» с 2013 по 2019 годы

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Источник — ПроФутбол

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