Александр ПАНКОВ: «Хотел устроить боксерский поединок Милевский – Бойко»

Известный футбольный агент Александр Панков признался, что хотел устроить боксерский поединок между экс-партнерами по «Динамо» Денисом Бойко и Артемом Милевским, у которых давний конфликт:
«У меня была крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей.
Сделать это в живописном месте, в каком-то парке. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивание. А потом пошел – три раунда по три минуты».
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Источник — Sportarena
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