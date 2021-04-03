Александр ПАНКОВ: «Хотел устроить боксерский поединок Милевский – Бойко»

Известный футбольный агент Александр Панков признался, что хотел устроить боксерский поединок между экс-партнерами по «Динамо» Денисом Бойко и Артемом Милевским, у которых давний конфликт:

«У меня была крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей.

Сделать это в живописном месте, в каком-то парке. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивание. А потом пошел – три раунда по три минуты».