Александр ПАНКОВ: «Хотел устроить боксерский поединок Милевский – Бойко»

У игроков давний конфликт

  • 03.04.2021 17:28
  • 104 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ПАНКОВ: «Хотел устроить боксерский поединок Милевский – Бойко»
© Футбол 1/2/3. Александр Панков

Известный футбольный агент Александр Панков признался, что хотел устроить боксерский поединок между экс-партнерами по «Динамо» Денисом Бойко и Артемом Милевским, у которых давний конфликт:

«У меня была крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей.

Сделать это в живописном месте, в каком-то парке. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивание. А потом пошел – три раунда по три минуты».

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 17:31
    0
    Чувствуется что это "агент" профессионал, хотя кто ж так рискует подопечным, милеуски и по мордасам получить мог бы, форма уже по хуже, чем у бойки
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 17:31
    0
    Чувствуется что это "агент" профессионал, хотя кто ж так рискует подопечным, милеуски и по мордасам получить мог бы, форма уже по хуже, чем у бойки
    Ссылка
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