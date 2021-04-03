Колос не ждет Реал в Ковалевке. Президент пояснил, почему гранды не приедут

Андрей Засуха грандов не ждет

  • 03.04.2021 16:11
  • 2557 просмотров
  • 6 комментариев
Колос не ждет Реал в Ковалевке. Президент пояснил, почему гранды не приедут
© koloskovalivka.com

Президент «Колоса» Андрей Засуха уверен, что «Реал» никогда не приедет в Ковалевку, потому что новый стадион клуба не аттестуют на группу Лиги чемпионов.

«Ингулец» мечтает, чтобы «Реал» приехал в Петрово? Ну да, только вопрос, что мечта мечтой, но нужно почитать правила УЕФА по поводу аттестации стадионов. Матчи группы Лиги чемпионов не пройдут в Петрово, как и в Ковалевке, потому что не аттестуют стадионы наши».

«На стадион «Колоса» потрачено 160 миллионов гривен, но вопрос не в стадионе в данном случае. Тут вопрос в дороге, а также том, что аэропорт далеко находится», - сказал Засуха.

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Источник — Вацко Live

(12 голосов)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 03.04.2021 17:14
    0
    zelcman-narkoman, 03.04.2021 16:16
    Можна подумати в Іспанії біля кожного села аеропорт...
    Нет конечно, но там команда из каждого испанского села не играет в ЛЧ
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 03.04.2021 17:12
    0
    А кто говорит о ЛЧ?
    Можно ведь пригласить их на товарняк при наличии определенной суммы...
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 16:35
    +1
    Ігор Гуменюк, 03.04.2021 16:22
    А ще питання в готелі
    Не думаю, що в Ковалівці є питання з готелями...
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 03.04.2021 16:26
    +2
    Больше всего вопросов не к стадиону, не к дороге, не к аэропорту, не к гостиницам, а к перспективам Ковалевки попасть хотя бы в отборочную стадию ЛЧ. Ну вы серьёзно? Это же смешно... Ладно бы у нас квота была как в АПЛ, а так это маразм.
    Ссылка
    Ігор Гуменюк
    online
      Ігор Гуменюк, 03.04.2021 16:22
    0
    А ще питання в готелі
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 16:16
    +2
    Можна подумати в Іспанії біля кожного села аеропорт...
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 03.04.2021 16:26
    +2
    Больше всего вопросов не к стадиону, не к дороге, не к аэропорту, не к гостиницам, а к перспективам Ковалевки попасть хотя бы в отборочную стадию ЛЧ. Ну вы серьёзно? Это же смешно... Ладно бы у нас квота была как в АПЛ, а так это маразм.
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 16:16
    +2
    Можна подумати в Іспанії біля кожного села аеропорт...
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 16:35
    +1
    Ігор Гуменюк, 03.04.2021 16:22
    А ще питання в готелі
    Не думаю, що в Ковалівці є питання з готелями...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 03.04.2021 17:14
    0
    zelcman-narkoman, 03.04.2021 16:16
    Можна подумати в Іспанії біля кожного села аеропорт...
    Нет конечно, но там команда из каждого испанского села не играет в ЛЧ
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 03.04.2021 17:12
    0
    А кто говорит о ЛЧ?
    Можно ведь пригласить их на товарняк при наличии определенной суммы...
    Ссылка
    Ігор Гуменюк
    online
      Ігор Гуменюк, 03.04.2021 16:22
    0
    А ще питання в готелі
    Ссылка
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