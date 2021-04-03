Колос не ждет Реал в Ковалевке. Президент пояснил, почему гранды не приедут

Президент «Колоса» Андрей Засуха уверен, что «Реал» никогда не приедет в Ковалевку, потому что новый стадион клуба не аттестуют на группу Лиги чемпионов.

«Ингулец» мечтает, чтобы «Реал» приехал в Петрово? Ну да, только вопрос, что мечта мечтой, но нужно почитать правила УЕФА по поводу аттестации стадионов. Матчи группы Лиги чемпионов не пройдут в Петрово, как и в Ковалевке, потому что не аттестуют стадионы наши».

«На стадион «Колоса» потрачено 160 миллионов гривен, но вопрос не в стадионе в данном случае. Тут вопрос в дороге, а также том, что аэропорт далеко находится», - сказал Засуха.