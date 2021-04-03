ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал африканского защитника

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании африканского защитника Сиака Багайоко. Футболист должен был присоединиться к команде еще в марте, но его приезд в Украину постоянно откладывался.

Представитель Мали действует на левом фланге обороны. 22-летний игрок провел 7 матчей за национальную сборную и забил 1 гол.

Ранее выступал в чемпионатах Греции, Туниса и Мали.