ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал африканского защитника

К команде присоединился Сиака Багайоко

  • 03.04.2021 15:40
  • 601 просмотр
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал африканского защитника
© fcminaj.com

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании африканского защитника Сиака Багайоко. Футболист должен был присоединиться к команде еще в марте, но его приезд в Украину постоянно откладывался.

Представитель Мали действует на левом фланге обороны. 22-летний игрок провел 7 матчей за национальную сборную и забил 1 гол.

Ранее выступал в чемпионатах Греции, Туниса и Мали.

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Источник — ФК Минай

(1 голос)

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Комментарии
    Павел СН
      Павел СН, 03.04.2021 16:05
    0
    Кобин вовремя слился!!
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 03.04.2021 16:01
    +1
    приехал на поминки по минаю
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 03.04.2021 15:45
    +2
    О контрабанка с Мали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.04.2021 15:43
    +2
    Так Зеленский же закрыл Минай. Или так закрыл, что ничего не закрыл?
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 03.04.2021 15:45
    +2
    О контрабанка с Мали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.04.2021 15:43
    +2
    Так Зеленский же закрыл Минай. Или так закрыл, что ничего не закрыл?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 03.04.2021 16:01
    +1
    приехал на поминки по минаю
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 03.04.2021 16:05
    0
    Кобин вовремя слился!!
    Ссылка
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