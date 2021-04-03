Динамо U-15 – Шахтер U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля в 14:30 проходит матч чемпионата Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ).
Смотрите видеотрансляцию игры «Динамо» Киев U-15 – «Шахтер» Донецк U-15 – 3:2.
0:1 Головачев (12), 0:2 Новокрещенов (16), 1:2 Осипенко (21), 2:2 Пономаренко (26), 3:2 Пашко (28).
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Источник — Sport.ua
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