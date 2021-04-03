Конкурентом Малиновского интересуется Милан

«Милан» всерьез нацелен на подписание форварда «Аталанты» Йосипа Иличича. Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители «Милана» уже контактировали с окружением 33-летнего словенского игрока. Сам Иличич не против уйти из «Аталанты» из-за ухудшения отношений с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, Иличич является конкурентом Руслана Малиновского за место в основе. В нынешнем сезоне на счету словенца 6 голов и 9 ассистов в 30 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Иличича оценивается в 8,5 миллиона евро. Контракт действует до лета 2022 года.

В марте сообщалось о том, что интерес к Иличичу проявляет «Интер».