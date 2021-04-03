Конкурентом Малиновского интересуется Милан

«Россонери» хотят подписать Йосипа Иличича

  • 03.04.2021 15:11
  • 666 просмотров
  • 3 комментария
Конкурентом Малиновского интересуется Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Иличич

«Милан» всерьез нацелен на подписание форварда «Аталанты» Йосипа Иличича. Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители «Милана» уже контактировали с окружением 33-летнего словенского игрока. Сам Иличич не против уйти из «Аталанты» из-за ухудшения отношений с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, Иличич является конкурентом Руслана Малиновского за место в основе. В нынешнем сезоне на счету словенца 6 голов и 9 ассистов в 30 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Иличича оценивается в 8,5 миллиона евро. Контракт действует до лета 2022 года.

В марте сообщалось о том, что интерес к Иличичу проявляет «Интер».

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(2 голоса)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 03.04.2021 15:41
    0
    Иличич, конечно, хороший игрок, но зачем Милану собирать предпенсионеров?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 03.04.2021 15:37
    0
    Я думал, може на Витька нацелились...
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 03.04.2021 15:14
    0
    Шкода ,що не самим Малиновським
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 03.04.2021 15:41
    0
    Иличич, конечно, хороший игрок, но зачем Милану собирать предпенсионеров?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 03.04.2021 15:37
    0
    Я думал, може на Витька нацелились...
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 03.04.2021 15:14
    0
    Шкода ,що не самим Малиновським
    Ссылка
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