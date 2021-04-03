Тоттенхэм хочет купить Шкриньяра

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.
По данным источника, лондонский «Тоттенхэм» готовит предложение о приобретении словака в летнее трансферное окно.
Ожидается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов фунтов.
Отметим, что в этом сезоне 26-летний защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
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Источник — Football Insider
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