Тоттенхэм хочет купить Шкриньяра

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.

По данным источника, лондонский «Тоттенхэм» готовит предложение о приобретении словака в летнее трансферное окно.

Ожидается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов фунтов.

Отметим, что в этом сезоне 26-летний защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.