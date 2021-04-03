Хакими может перейти в Арсенал

Лондонский «Арсенал» нацелился на приобретение защитника «Интера» Ашрафа Хакими.
Английский клуб планирует приобрести правого защитника, которого в своей команде хочет видеть наставник «канониров» Микель Артета.
Отметим, что в этом сезоне Хакими провел 34 матча, забив 6 мячей и сделав 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что летом «Арсенал» может покинуть Бельерин.
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Источник — The Telegraph
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