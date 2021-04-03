Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 29-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Эйбар».

«Реал» с 60 очками идет третьим в Ла Лиге, отставая от первого «Атлетико» на 6 баллов и от второй «Барселоны» на 2 пункта. «Эйбар» с 23 очками идет 18-м и борется за выживание в элите испанского чемпионата.

В первом круге на выезде мадридцы уверенно победили со счетом 3:1. Думаю, сейчас также выиграет «королевский клуб».

Поставлю на победу «Реала». «Галактикос» борются за чемпионство и, думаю, в матче с «Эйбаром» они не планируют терять очки. Поэтому моя ставка – это победа «Реала», - сказал Козьбан.

Матч «Реал» Мадрид – «Эйбар» состоится 3 апреля. Начало встречи в 17:15.