Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 29-го тура Ла Лиги

  • 03.04.2021 13:20
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Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 29-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Эйбар».

«Реал» с 60 очками идет третьим в Ла Лиге, отставая от первого «Атлетико» на 6 баллов и от второй «Барселоны» на 2 пункта. «Эйбар» с 23 очками идет 18-м и борется за выживание в элите испанского чемпионата.

В первом круге на выезде мадридцы уверенно победили со счетом 3:1. Думаю, сейчас также выиграет «королевский клуб».

Поставлю на победу «Реала». «Галактикос» борются за чемпионство и, думаю, в матче с «Эйбаром» они не планируют терять очки. Поэтому моя ставка – это победа «Реала», - сказал Козьбан.

Матч «Реал» Мадрид – «Эйбар» состоится 3 апреля. Начало встречи в 17:15.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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