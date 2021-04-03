Торино – Ювентус. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 29-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Ювентус».

«Нас ожидает туринское дерби, которое еще называют Дерби делла Моле. В первом круге победила со счетом 2:1 «Старая Синьора», которая в первом тайме уступила своим землякам, за которых голом отличился Белотти. А «Юве» принесли победу голы Маккенни и Бонуччи.

Команда решают разные задачи. «Ювентус» еще имеет теоретические шансы на завоевание Скудетто, но, наверное, реальнее всего команда Пирло может стать второй. У них 55 очков и третье место. У «Милана» 59 баллов и вторая позиция, а первый «Интер» имеет в своем активе 65 очков.

«Торино» борется за сохранение прописки в Серии А. Сейчас у «бордовых» 23 очка, и они идут на 17-м месте, которое гарантирует им участие в следующем сезоне элитного дивизиона чемпионата Италии.

Безусловно, будет интересный матч. Но, я думаю, «Ювентус» выиграет. Поставлю на победу «Ювентуса», которому предстоит играть на стадионе «Торино», - сказал Козьбан.

Матч «Торино» – «Ювентус» состоится 3-го апреля. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.