Ассистент Луческу: «Мистер старается не упустить ни один нюанс»

Эмил Карас – о подготовке к матчу против «Александрии»

  • 03.04.2021 12:15
  • 432 просмотра
  • 0 комментариев
Ассистент Луческу: «Мистер старается не упустить ни один нюанс»
© ФК Динамо Киев. Эмил Карас

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата после паузы на матчи сборных.

– Команда собралась после игр сборных - в каком состоянии находятся ребята?
– Физические кондиции покажет игра в Александрии. Мистер эти два дня усиленно работал со всей командой, потому что возвращение из сборной в родной клуб всегда оставляет определенный след. Это объединение игроков сборных и тех, кто остался в клубе, всегда проходит нелегко, и сейчас очень важно вернуться в наш чемпионат, к нашим реалиям и как можно лучше подготовиться к следующей игре. 

– Тренерский штаб наверняка следил за всеми футболистами, которые играли в сборных. Кого можно выделить, кем довольны больше всего?
– В основном это сборная Украины, помимо неё ещё Жерсон играл за Люксембург. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за наших футболистов и за сборную. Это естественно и нормально.

– Во время клубной паузы на матчи сборных «бело-синие» провели поединок против «Динамо» (Бухарест). Насколько он был информативным?
– Была очень хорошая игра, как раз в этот период, когда играла сборная и мы тренировались, эта встреча очень хорошо помогла. В принципе, лучшая тренировка - это игра, поэтому очень важно найти соперника для тех футболистов, которые восстанавливаются, и для тех, кто меньше играл. Все равно, двухнедельная пауза - это слишком много для профессионального футболиста и обязательно нужна игра в этот период.

– Что можете сказать о вашем следующем сопернике - «Александрии»?
– Команда готовится, сейчас все соперники сложные, все знают, что «Александрия» - крепкий орешек и особенно у себя дома. Мы готовимся, настраиваемся, анализируем. Все как всегда. Мистер старается не упустить ни один нюанс в плане подготовки к этой встрече, а особенно важна психологическая подготовка игроков.

– Команда готова к игре на тяжелых полях? Какие ожидания от газона на стадионе «Ника»?
– В связи с тем, что поздняя весна, все поля не в очень хорошем состоянии, но одинаковые условия будут для всех. Я думаю, что для соперника это более родное поле, раз они там играют, тренируются.

Матч «Александрия» – «Динамо» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности