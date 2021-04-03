Ассистент Луческу: «Мистер старается не упустить ни один нюанс»

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата после паузы на матчи сборных.

– Команда собралась после игр сборных - в каком состоянии находятся ребята?

– Физические кондиции покажет игра в Александрии. Мистер эти два дня усиленно работал со всей командой, потому что возвращение из сборной в родной клуб всегда оставляет определенный след. Это объединение игроков сборных и тех, кто остался в клубе, всегда проходит нелегко, и сейчас очень важно вернуться в наш чемпионат, к нашим реалиям и как можно лучше подготовиться к следующей игре.

– Тренерский штаб наверняка следил за всеми футболистами, которые играли в сборных. Кого можно выделить, кем довольны больше всего?

– В основном это сборная Украины, помимо неё ещё Жерсон играл за Люксембург. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за наших футболистов и за сборную. Это естественно и нормально.

– Во время клубной паузы на матчи сборных «бело-синие» провели поединок против «Динамо» (Бухарест). Насколько он был информативным?

– Была очень хорошая игра, как раз в этот период, когда играла сборная и мы тренировались, эта встреча очень хорошо помогла. В принципе, лучшая тренировка - это игра, поэтому очень важно найти соперника для тех футболистов, которые восстанавливаются, и для тех, кто меньше играл. Все равно, двухнедельная пауза - это слишком много для профессионального футболиста и обязательно нужна игра в этот период.

– Что можете сказать о вашем следующем сопернике - «Александрии»?

– Команда готовится, сейчас все соперники сложные, все знают, что «Александрия» - крепкий орешек и особенно у себя дома. Мы готовимся, настраиваемся, анализируем. Все как всегда. Мистер старается не упустить ни один нюанс в плане подготовки к этой встрече, а особенно важна психологическая подготовка игроков.

– Команда готова к игре на тяжелых полях? Какие ожидания от газона на стадионе «Ника»?

– В связи с тем, что поздняя весна, все поля не в очень хорошем состоянии, но одинаковые условия будут для всех. Я думаю, что для соперника это более родное поле, раз они там играют, тренируются.

Матч «Александрия» – «Динамо» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало в 19:30.