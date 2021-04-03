Вратарь Вереса: «Против Черноморца мы провели лучший матч в сезоне»

Капитан «Вереса» Богдан Когут пять матчей подряд сохраняет свои ворота на «замке». Ровенский голкипер рассказал, какая у него была предыдущая «сухая» серия.

«В последний раз выступая за «Верес» я пропустил на 73-й минуте поединка 14-го тура в Краматорске. Получается, что сохраняю ворота неприкасаемыми уже 523 минуты. Однако не стоит успокаиваться на достигнутом, потому что два года назад, защищая ворота «Волыни», я их держал на «замке» 620 минут. Так что есть к чему стремиться.

Конечно, приятно, что «Верес» возглавил турнирную таблицу, победив одного из главных конкурентов в борьбе за путевку в элиту — «Черноморец». Ключевой момент в матче произошел в конце первого тайма, когда игрок одесситов за грубость был удален с поля и наказан пенальти. Удвоив свое преимущество в счете, «Верес» досрочно снял с повестки вопрос о победителе, хотя, если откровенно, не думал, что все закончится крупным поражением «Черноморца».

На мой взгляд, это была лучшая игра «Вереса» в нынешнем сезоне. Отлично зарекомендовали себя все ребята, но я бы выделил двоих: Роберта Гегедоша, оформившего дубль, и новичка Николая Гайдучика, который забил гол, заработал пенальти и сделал результативную передачу», - сказал Когут.

В чемпионате Первой лиги «Верес» занимает первое место, набрав 39 очков, имея два матча в запасе.