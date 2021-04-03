Вратарь Вереса: «Против Черноморца мы провели лучший матч в сезоне»

Богдан Когут – о разгромной победе над одесситами

  • 03.04.2021 11:11
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  • 3 комментария
Вратарь Вереса: «Против Черноморца мы провели лучший матч в сезоне»
© ФК Верес. Богдан Когут

Капитан «Вереса» Богдан Когут пять матчей подряд сохраняет свои ворота на «замке». Ровенский голкипер рассказал, какая у него была предыдущая «сухая» серия.

«В последний раз выступая за «Верес» я пропустил на 73-й минуте поединка 14-го тура в Краматорске. Получается, что сохраняю ворота неприкасаемыми уже 523 минуты. Однако не стоит успокаиваться на достигнутом, потому что два года назад, защищая ворота «Волыни», я их держал на «замке» 620 минут. Так что есть к чему стремиться. 

Конечно, приятно, что «Верес» возглавил турнирную таблицу, победив одного из главных конкурентов в борьбе за путевку в элиту — «Черноморец». Ключевой момент в матче произошел в конце первого тайма, когда игрок одесситов за грубость был удален с поля и наказан пенальти. Удвоив свое преимущество в счете, «Верес» досрочно снял с повестки вопрос о победителе, хотя, если откровенно, не думал, что все закончится крупным поражением «Черноморца». 

На мой взгляд, это была лучшая игра «Вереса» в нынешнем сезоне. Отлично зарекомендовали себя все ребята, но я бы выделил двоих: Роберта Гегедоша, оформившего дубль, и новичка Николая Гайдучика, который забил гол, заработал пенальти и сделал результативную передачу», - сказал Когут. 

В чемпионате Первой лиги «Верес» занимает первое место, набрав 39 очков, имея два матча в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
      Александр Ад, 03.04.2021 12:00
    +1
    Αἴᾱς, 03.04.2021 11:29
    Спасибо Арановскому за красную и пеналь Черноморцу.)
    гравець Одесі свідомо наступив бутсою на прямий підьом ногі гравця Рівного,грубейше порушення в пределах штрафной(якой жахливої травми міг завдати,та даж не вибачився)
    Ссылка
    sasha_d99
    online
      sasha_d99, 03.04.2021 12:00
    -3
    Не даром его отправили судить первую лигу! Он убил Черноморец в этом матче, а Верес воспользовался ситуацией и говорит что-то про лучший свой матч, смешно
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 03.04.2021 11:29
    -1
    Спасибо Арановскому за красную и пеналь Черноморцу.)
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 03.04.2021 12:00
    +1
    Αἴᾱς, 03.04.2021 11:29
    Спасибо Арановскому за красную и пеналь Черноморцу.)
    гравець Одесі свідомо наступив бутсою на прямий підьом ногі гравця Рівного,грубейше порушення в пределах штрафной(якой жахливої травми міг завдати,та даж не вибачився)
    Ссылка
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