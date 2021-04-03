Лестер - Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 30-го тура Премьер-лиги Англии «Лестер» - «Ман Сити».

«Лестер» Брендана Роджерса очень хорош и амбициозен в этом сезоне. Обыграв в Кубке Англии «Ман Юнайтед» (3:1) «лисы» хотят победить и «Ман Сити», который для всех уже чемпион АПЛ. Кстати большинство игроков «горожан» принесли пользу своим сборным в матчах отбора ЧМ-2022. Почти весь состав «Ман Сити» был задействован в этих поединках. Единственное, после игр за сборные у футболистов «горожан» нет тех агрессивных эмоций, что вполне естественно, так как в АПЛ они уже давно решили все вопросы. Их сейчас больше интересует Лига чемпионов и матч с дортмундской «Боруссией» (6 апреля). Поэтому я не исключаю и даже уверен в кадровых экспериментах со стороны Пепа Гвардиолы в матче с «Лестером». Предположу, что «Лестер» не проиграет этот матч и обе команды забьют», - сказал Грозный.

Матч «Лестер» - «Ман Сити» состоится 3-го апреля. Начало встречи в 19:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.