Федык отбыл дисквалификацию и может руководить Рухом

Наставник возвращается в техническую зону

  • 03.04.2021 08:37
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Федык отбыл дисквалификацию и может руководить Рухом
© ФК Рух. Иван Федык

В календарном поединке 20 тура чемпионата УПЛ тренер «Руха» уже может находиться в технической зоне.

Главный тренер львовян Иван Федык, удаленный в матче с «Колосом», уже отбыл дисквалификацию. Его отсутствие сказалось на выступлении «Руха», который крупно уступил черниговской «Десне» (0:4) и киевскому «Динамо»(0:3).

Тем временем вернулись в расположение «Руха» Рагнар Сигурдссон и Давид Зец, соответственно, из сборной Исландии и молодежной сборной Словении, а также Алексей Сыч, Николай Кухаревич и Остап Притула, сыгравшие в конце марта в составе молодежной сборной Украины на международном турнире в Турции. Все они возвратились здоровыми и уже готовятся к очередному календарному поединку - с луганской «Зарей», который состоится 3 апреля.

Пока что под вопросом участие в предстоящем матче полузащитника Ростислава Русина, который из-за травмы пропустил поединки с «Десной» и «Динамо».

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков и имея одну игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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