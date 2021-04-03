Сенсационный состав. Определены финалисты турнира в Майами у мужчин

Определены финалисты турнира ATP Tour Masters 1000 в американском Майами.
В обоих полуфиналах победу одержали андердоги, и решающий матч будет иметь весьма неожиданный состав.
В финале сыграют Янник Синнер (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).
ATP Майами. Мужчины
1/2 финала, 2 апреля
Роберто Баутиста-Агут (Испания) [7] – Янник Синнер (Италия) [21] – 7:5, 4:6, 4:6
Андрей Рублев (Россия) [4] – Хуберт Хуркач (Польша) [26] – 3:6, 4:6
Финал, 4 апреля
Янник Синнер (Италия) [21] – Хуберт Хуркач (Польша) [26]
Источник — Sport.ua
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