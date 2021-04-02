ДЕНИСОВ: «Украине дали пощечину. Финны играли развязно, как после водки»

Футбольный журналист Александр Денисов в авторской программе Денисов Time прокомментировал результат поединков с участием сборной Украины под руководством Андрея Шевченко:

«Впервые наша национальная сборная и тренерский штаб прошли недельный цикл и в этом цикле сыграли три официальных матча. Это новшество для тренерского штаба – слишком интенсивный период, более того, слишком разноплановые соперники. Отталкиваясь от клубной практики, Францию можно сравнить с выступлением команды в еврокубках, финнов можно сравнить с матчем в УПЛ, а матч с казахами – противостояние в Кубке страны с командой из Первой лиги.

Если экстраполировать результаты нашей сборной на «Шахтер», «Динамо» или «Зарю», мы бы назвали их негативными. В матчах с Финляндией и Казахстаном Украина получила пощечину, но вопрос в том, заслуживала ли она этого? У нас сейчас один из самых сильных тренерских штабов в сборной Украине. После матча с Францией мы уповали на то, что будут найдены ключи к финнам и казахам.

Но, к сожалению, сборная оказалась без крайних нападающих. Команде не могли помочь ни Ярмоленко, ни Коноплянка, ни Цыганков. Эту сложность я называю ключевой причиной, по которой у нас не получилось обыграть Финляндию и Казахстан.

Я разговаривал после игры с Финляндией с Олегом Протасовым и хотел узнать, почему же все так произошло. Финны после забитого мяча почувствовали себя развязно, как после водки. И вот понеслись они, а мы не были готовы к такому футболу. Мы не готовы были противостоять главной угрозе - нападающему Пукки. Даже игра в три центральных защитника нас не спасла от этого.

Я спрашивал у Олега Протасова, в чем главная опасность Пукки? На что он мне ответил: «Они низкожопые, благодаря чему умеют правильно работать с мячом и могут работать отлично своим корпусом». И Миколенко замешкался с мячом, не зная, выбивать его или отдать Бущану. Затем Протасов сказал: «А ведь и наш Шева был низкожопым, и это была его сила».

Матч с казахами мне напомнил фантомные боли. Забивая мяч, мы не чувствуем в себе уверенность. Это было до Шевченко, при Шевченко это пропало, и вот вернулось в матче с казахами. Глядя на статистику, понимаешь, что матч должен был заканчиваться со счетом 8:0. В этом матче Андрею Шевченко не хватало Андрея Шевченко на поле. У нас не было такого кулака, который мог нанести решающий удар.

Мы будем бороться за второе место в группе. Теперь нужно нам забыть этот цикл и переключиться на Евро».