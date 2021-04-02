Ливерпуль готовится к возможному уходу Салаха

Форвард может покинуть клуб летом

  • 02.04.2021 23:19
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Ливерпуль готовится к возможному уходу Салаха
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нынешний сезон может стать последним для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля». В клубе все больше беспокоятся по поводу желания форварда покинуть «Красных».

Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года. Однако в последнее время слухи все чаще связывают египтянина с испанскими грандами – «Реалом» и «Барселоной».

Руководство «Красных» хочет сохранить Салаха, но не будет препятствовать трансферу, если игрок сам захочет уйти. Решение самого форварда будет во многом зависеть от того, сумеет ли «Ливерпуль» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 25 голов и 4 ассиста в 40 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Салаха оценивается в 110 миллионов евро.

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Источник — ESPN

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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 03.04.2021 00:09
    0
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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 03.04.2021 00:09
    0
    Переоценен.
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