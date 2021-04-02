Ливерпуль готовится к возможному уходу Салаха

Нынешний сезон может стать последним для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля». В клубе все больше беспокоятся по поводу желания форварда покинуть «Красных».

Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года. Однако в последнее время слухи все чаще связывают египтянина с испанскими грандами – «Реалом» и «Барселоной».

Руководство «Красных» хочет сохранить Салаха, но не будет препятствовать трансферу, если игрок сам захочет уйти. Решение самого форварда будет во многом зависеть от того, сумеет ли «Ливерпуль» пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 25 голов и 4 ассиста в 40 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Салаха оценивается в 110 миллионов евро.