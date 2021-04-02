Тренер Легии: «Хотим, чтобы Русин играл как можно больше»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал об адаптации к команде арендованного у «Динамо» Киев форварда Назария Русина:

«Русин попал в новую среду, в новую команду. Он присоединился к нам после подготовительного периода. Он знакомится с клубом и игроками. Он редко играл, но мы хотим, чтобы он делал это как можно больше. Наверняка будет такая возможность время от времени, когда матчи основной команды не будут совпадать с встречами дублей. Мы постараемся предоставить ему возможность поиграть в них.

Как и Жасур Яхшибоев, которому необходимо игровое время. Проблема только в том, что и Русин, и Яхшибоев представляют страны, которые не входят в ЕС. В регламенте указано, что только один футболист из-за пределов ЕС может играть в матчах резервных составов. А ведь у нас еще есть Егор Маценко. Это нас немного ограничивает. Я хочу, чтобы эти игроки тоже играли в дубле, не забывали, как забивать голы, как играть. Это и дает им уверенность, а не тренировки. Будем думать, как это сделать, уже в следующем матче «Легии-2». Возможно, один из них сыграет в этом матче».

Напомним, аренда Русина рассчитана до конца 2021 года. Пока что украинский форвард лишь однажды появился на поле в составе «Легии» в официальном матче.