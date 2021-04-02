Тренер Легии: «Хотим, чтобы Русин играл как можно больше»

Форвард «Динамо» выступает за «Легию» на правах аренды

  • 02.04.2021 20:21
  • 1515 просмотров
  • 4 комментария
Тренер Легии: «Хотим, чтобы Русин играл как можно больше»
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал об адаптации к команде арендованного у «Динамо» Киев форварда Назария Русина:

«Русин попал в новую среду, в новую команду. Он присоединился к нам после подготовительного периода. Он знакомится с клубом и игроками. Он редко играл, но мы хотим, чтобы он делал это как можно больше. Наверняка будет такая возможность время от времени, когда матчи основной команды не будут совпадать с встречами дублей. Мы постараемся предоставить ему возможность поиграть в них.

Как и Жасур Яхшибоев, которому необходимо игровое время. Проблема только в том, что и Русин, и Яхшибоев представляют страны, которые не входят в ЕС. В регламенте указано, что только один футболист из-за пределов ЕС может играть в матчах резервных составов. А ведь у нас еще есть Егор Маценко. Это нас немного ограничивает. Я хочу, чтобы эти игроки тоже играли в дубле, не забывали, как забивать голы, как играть. Это и дает им уверенность, а не тренировки. Будем думать, как это сделать, уже в следующем матче «Легии-2». Возможно, один из них сыграет в этом матче».

Напомним, аренда Русина рассчитана до конца 2021 года. Пока что украинский форвард лишь однажды появился на поле в составе «Легии» в официальном матче.

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Источник — ФК Легия Варшава

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 21:05
    -1
    Сергей Заскаль, 02.04.2021 20:32
    Такие переходы вообще не понимаю.Поиграть в дубле мог и в Динамо.
    Польшу посмотрит, язык выучит
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 02.04.2021 20:40
    -1
    Сергей Заскаль, 02.04.2021 20:32
    Такие переходы вообще не понимаю.Поиграть в дубле мог и в Динамо.
    Так вони ж розраховували, що буде грати в основі, мабуть. А воно ж не тягне ))) Ще хай Бєсєдіна візьмуть
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 02.04.2021 20:32
    0
    Такие переходы вообще не понимаю.Поиграть в дубле мог и в Динамо.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 20:26
    +1
    В чем проблема? Давайте играть
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 20:26
    +1
    В чем проблема? Давайте играть
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 02.04.2021 20:32
    0
    Такие переходы вообще не понимаю.Поиграть в дубле мог и в Динамо.
    Ссылка
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