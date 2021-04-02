ВИДЕО. Пьяным избил отца. Экс-игрока Интера задержала полиция

Экс-полузащитник «Интера» и «Порту» Фреди Гуарин вчера был арестован колумбийской полицией за домашнее насилие. Он в нетрезвом состоянии начал избивать отца и других членов семьи.
Семья Гуарина вызвала полицию, которая задержала хавбека. Видео задержания появилось в сети:
#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.