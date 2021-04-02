К форварду Львова есть интерес из Италии

Бразилец Шина мог покинуть стан «сине-золотых львов» еще минувшим летом…

  • 02.04.2021 18:57
  • 1341 просмотр
  • 3 комментария
К форварду Львова есть интерес из Италии
© ПФК Львов. Шина

24-летний форвард «Львова» Шина заинтересовал сразу несколько клубов из Италии, чьи названия источник не раскрывает.

Данные про заинтересованность в услугах бразильца с Апеннинского полуострова подтверждают агент Шины Ренату Мартинес и его партнер Пауло Аффонсо.

Также отмечается, что Шина мог покинуть «Львов» еще год назад, но тогда о трансфере форварда с «сине-золотыми львами» не сумел договориться швейцарский «Лугано».

Контракт Шины со «Львовом» рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Шины 13 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Одним забитым мячом и результативной передачей бразилец отличился в недавнем поединке против «Шахтера», когда «Львов» добыл сенсационную победу – 3:2.

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Источник — Calciomercatoweb.it

(6 голосов)

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Комментарии
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 19:43
    0
    тяжело поверить в этот бред
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 02.04.2021 19:13
    0
    Джерело як завжди стабільне - ОБС
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 02.04.2021 19:11
    0
    Джерело...це тутешній синій д@ун?)))
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 19:43
    0
    тяжело поверить в этот бред
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 02.04.2021 19:13
    0
    Джерело як завжди стабільне - ОБС
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 02.04.2021 19:11
    0
    Джерело...це тутешній синій д@ун?)))
    Ссылка
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