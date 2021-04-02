К форварду Львова есть интерес из Италии

24-летний форвард «Львова» Шина заинтересовал сразу несколько клубов из Италии, чьи названия источник не раскрывает.

Данные про заинтересованность в услугах бразильца с Апеннинского полуострова подтверждают агент Шины Ренату Мартинес и его партнер Пауло Аффонсо.

Также отмечается, что Шина мог покинуть «Львов» еще год назад, но тогда о трансфере форварда с «сине-золотыми львами» не сумел договориться швейцарский «Лугано».

Контракт Шины со «Львовом» рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Шины 13 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Одним забитым мячом и результативной передачей бразилец отличился в недавнем поединке против «Шахтера», когда «Львов» добыл сенсационную победу – 3:2.