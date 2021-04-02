Роман ЯРЕМЧУК: «У сборной Украины сейчас интересный состав»

Форвард считает, что у национальной команды перспективный состав игроков

  • 02.04.2021 18:47
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Роман ЯРЕМЧУК: «У сборной Украины сейчас интересный состав»
© uaf.ua

Форвард «Гента» Роман Яремчук считает, что сейчас в сборной Украины подобрался интересный состав из молодых и опытных исполнителей.

«Я считаю, что у нас сейчас достаточно интересный состав сборной. Многие играют в серьезных клубах, многие являются лидерами. Есть хорошие молодые и талантливые футболисты, но есть и опытные».

«Сейчас в сборной, как говорится, сплав молодости и опыта», - сказал Яремчук.

Украина начала отбор ЧМ-2022 с трех ничейных результатов против Франции, Финляндии и Казахстана.

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Источник — Футбол 1/2/3

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