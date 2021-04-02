ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Если в АПЛ отключишься на секунду — тебя накажут»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об удалении Кертиса Джонса и предстоящем поединке 30-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала».

«Арсенал» — это очень качественная команда. Они обладают большим потенциалом. У них есть хорошая молодежь и опытные футболисты. За этой командой интересно наблюдать.

Но АПЛ — сложная лига. Если ты отключился хотя бы на секунду — тебя за это накажут», — отметил Клопп.

Поединок «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 3 апреля, в 22:00 по киевскому времени.