ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Если в АПЛ отключишься на секунду — тебя накажут»

Наставник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»

  • 02.04.2021 18:34
  • 376 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Если в АПЛ отключишься на секунду — тебя накажут»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об удалении Кертиса Джонса и предстоящем поединке 30-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала».

«Арсенал» — это очень качественная команда. Они обладают большим потенциалом. У них есть хорошая молодежь и опытные футболисты. За этой командой интересно наблюдать.

Но АПЛ — сложная лига. Если ты отключился хотя бы на секунду — тебя за это накажут», — отметил Клопп.

Поединок «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 3 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 19:32
    0
    Это писец, Я как болельщик Ливерпуля понял что есть проблемы не так в составе как моральные, с таким тренером команда упала ниже плинтуса
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 18:51
    0
    Почти как в АТБ
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 19:32
    0
    Это писец, Я как болельщик Ливерпуля понял что есть проблемы не так в составе как моральные, с таким тренером команда упала ниже плинтуса
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 18:51
    0
    Почти как в АТБ
    Ссылка
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